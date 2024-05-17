نقيب الأشراف :تطوير مساجد آل البيت سيجعلها وجهة سياحية للزائرين من داخل وخارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، أن تطوير مساجد آل بيت الحبيب المصطفى "صل الله عليه وآله وصحبه وسلم " والطرق والميادين والمرافق المحيطة بها سيجعلها وجهة سياحية للزائرين من داخل وخارج مصر.

جاء ذلك عقب أداء نقيب الأشراف صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، بعد افتتاحه رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي.

ووجه نقيب الأشراف شكره وتقديره للرئيس السيسي لاهتمامه ببيوت الله بصفة عامة ومساجد آل بيت الحبيب المصطفى "صل الله عليه وآله وصحبه وسلم "بصفة خاصة والتي تشهد تطويرا غير مسبوق بما يحافظ على الهوية المعمارية للحضارة الإسلامية، ضمن حرصه على تطوير واجهة مصر الحضارية.