غوتيريش: أحث المجتمع الدولي على السعي لإقناع الجهات المتحاربة في السودان لوقف دائم لإطلاق النار

حثّ الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي، على "السعي لإقناع الأطراف المتحاربة في السودان بالاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار"، لافتاً الى أن "نحو 18 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة بسبب الحرب المدمرة في السودان التي تسببت بمقتل الآلاف".

وأمس، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع بدء أعمال الدورة 33 للقمة العربية في البحرين، الى أن "التغلب على التحديات العالمية يتطلب تكاتف الجهود، وحان الوقت لوقف إطلاق نار فوري وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

وأكد غوتيريش، أن "الهجوم على رفح غير مقبول بأي شكل من الأشكال"، لافتاً الى أن "التوترات تتصاعد مع اعتداءات المستوطنين على المساعدات المتجهة لقطاع غزة".

وذكر أن "الحرب في السودان تلحق الدمار بالبلاد"، داعياً الفرقاء السوريين "للحوار سعيًا لحل الأزمة السورية".