أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال لقائه في مكتبه في الوزارة النّائب وليام طوق، حيث جرى التّداول في آخر المستجدّات والبحث في مواضيع إنمائيّة تُعنى بها الوزارة، أنّ "ضمن استراتيجيّة وزارة الأشغال العامة والنقل المعتمَدة لهذا العام فيما خصّ صيانة الطّرقات، تمّ تكليف الفرق المعنيّة فيها بالقيام بالكشف تباعًا على العديد من الطّرقات الأساسيّة، ومن بينها في قضاء بشري، حيث يُعمل تباعًا على إعداد ملفّاتها؛ وذلك تمهيدًا لتلزيمها وفقًا للاعتمادات المتوفّرة".
بدوره، لفت طوق إلى "أنّه أثار مع حميّة تفعيل الأعمال الخاصّة بطريق وادي قنوبين، وذلك بعد أن كانت قد توقّفت في العام 2019، بفعل بدء تدهور سعر العملة في حينه"، مشيرًا إلى أنّه "تمّت مناقشة العديد من الأفكار والطّروحات في سبيل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية التقى طوق: فرقنا تكشف تباعًا على الطرقات الأساسية ومن بينها في بشري تمهيدًا لصيانتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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