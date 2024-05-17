حمية التقى طوق: فرقنا تكشف تباعًا على الطرقات الأساسية ومن بينها في بشري تمهيدًا لصيانتها

أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، خلال لقائه في مكتبه في الوزارة النّائب ​وليام طوق​، حيث جرى التّداول في آخر المستجدّات والبحث في مواضيع إنمائيّة تُعنى بها الوزارة، أنّ "ضمن استراتيجيّة ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ المعتمَدة لهذا العام فيما خصّ صيانة الطّرقات، تمّ تكليف الفرق المعنيّة فيها بالقيام بالكشف تباعًا على العديد من الطّرقات الأساسيّة، ومن بينها في قضاء ​بشري​، حيث يُعمل تباعًا على إعداد ملفّاتها؛ وذلك تمهيدًا لتلزيمها وفقًا للاعتمادات المتوفّرة".

بدوره، لفت طوق إلى "أنّه أثار مع حميّة تفعيل الأعمال الخاصّة بطريق ​وادي قنوبين​، وذلك بعد أن كانت قد توقّفت في العام 2019، بفعل بدء تدهور سعر العملة في حينه"، مشيرًا إلى أنّه "تمّت مناقشة العديد من الأفكار والطّروحات في سبيل ذلك".