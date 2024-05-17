مكاري تسلم من "اليونسكو" 10 حزم من معدات الوقاية للإعلاميين: لحماية الصحفيين والمصورين

تسلّم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد مكاري​، 10 حزم من معدّات الوقاية الشّخصيّة المخصّصة للعاملين في مجال الإعلام، من مكتب "​اليونسكو​" في بيروت. كما قُدِّمَت 5 حزم إضافيّة من تلك المعدّات لنقيب المصوّرين الصحفيّين علي علوش.

وأشار مكاري إلى أنّه "كونها تشاركنا هاجسَي ​حرية التعبير​ وسلامة الجسم الإعلامي، استجابت منظّمة اليونسكو مشكورةً لطلب ​وزارة الإعلام​ تأمين مستلزمات لضمان حماية الإعلاميّين"، مؤكّدًا "التّعاون الوطيد بين اليونسكو والوزارة في مختلف المجالات، ولاسيّما الإعلاميّة منها". ودعا وسائل الإعلام كافّة، إلى "تكثيف الجهود لحماية الإعلاميّين والصحفيّين والمصوّرين في ​لبنان​".

من جانبها، لفتت مديرة مكتب اليونسكو في بيروت، كوستانزا فارينا، إلى أنّ "بُعَيدَ الاحتفال باليوم العالمي لحرّيّة الصّحافة يومَي 2 و3 أيّار في سانتياغو في تشيلي، يسعدني أن أؤكد من جديد التزام اليونسكو بدعم حرّيّة التّعبير بشكل ملموس في لبنان، بالتّعاون الوثيق مع وزارة الإعلام ومع جميع الجهات المعنيّة".

أمّا علوش، فثمّن "مبادرة وزير الإعلام مع منظّمة اليونسكو لتأمين معدّات الوقاية الشّخصيّة للمصوّرين الّذين يعملون في الظّروف غير المستقرّة. وتشكر النّقابة، المنظّمة الدّوليّة على تجاوبها مع طلب وزير الإعلام الحريص على سلامة الصحافيّين".