أفادت المديرية العامة ل​أمن الدولة​، بأنّ "بعد ورود معلومات لأمن الدولة في الجنوب، عن محاولة أحد المواطنين بيع عقارٍ في إحدى بلدات الجنوب بطريقة تزوير مستنداته، أوقفت دوريّة من مديريّة الجنوب الإقليميّة المدعو (ق. ح.)، بعد أخذ إشارة القضاء، وتمّ استدعاء مختار البلدة المُباع فيها العقار، بالإضافة إلى الكاتب العدل وصاحب العقار؛ والتّحقيق جارٍ لكشف باقي المتورّطين".

كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الجنوب في أمن الدولة أوقفت شخصًا حاول بيع عقار عبر تزوير مستنداته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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