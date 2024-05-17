بو عبود خلال مؤتمر للجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث: لا تحفظ الأوطان بدون التضحيات ولا نفهم تاريخنا بدون ماضينا

نظمت الجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث "ALCAP" بالتعاون مع المعهد الفني الانطوني الدكوانة وبرعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى مؤتمراً عن "العمارة الدينية في لبنان بين الواقع والمحافظة عليها" في حرم المعهد الفني في الدكوانة.

وحيّا مدير المعهد الاب شربل بوعبود، رئيسة الجمعية خولا الخوري، على "هذا المؤتمر في هذه الاوقات الصعبة التي نعيشها في لبنان والمنطقة"، مؤكداً أنه "لا تحفظ الأوطان بدون التضحيات ولا نفهم تاريخنا بدون ماضينا وما تقوم به وزارة الثقافة من أسترجاع القطع الأثرية مشكورة يعكس حق لبنان بأرثه الفني والثقافي".

بدوره، تحدث امام مسجد جبيل الشيخ احمد اللقيس، عن المساجد في جبيل تاريخها ووقائعها وكيفية المحافظة عليها، مشدداً على "اهمية الارث الديني الاسلامي المسيحي وعلى روح العيش الواحد في مدينة جبيل".