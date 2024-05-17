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كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداء العدو الإسرائيلي الّذي طال قرية حولا بالقصف المدفعي اليوم 2024-5-17، استهدفت المقاومة الإسلاميّة مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا، أصابت أهدافها".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الجمعة، موقع الراهب بقذائف المدفعيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مرابض العدو في الزاعورة بصواريخ "الكاتيوشا" وموقع الراهب بقذائف المدفعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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