"حزب الله": استهدفنا مرابض العدو في الزاعورة بصواريخ "الكاتيوشا" وموقع ‏الراهب بقذائف المدفعية

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الّذي طال قرية حولا بالقصف المدفعي اليوم 2024-5-17، استهدفت ‏المقاومة الإسلاميّة مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا، أصابت أهدافها".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الجمعة، موقع ‏الراهب بقذائف المدفعيّة".