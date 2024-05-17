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الجولان المحتل يحترق تحت صواريخ حزب الله.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة -  أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حرائق اندلعت جراء القصف الصاروخي على الجولان، الذي نفذه حزب الله، قبل قليل، وتحاول قوات الدفاع المدني الإسرائيلي السيطرة عليه .

 

 وأطلقت المقاومة اللبنانية صلية صاروخية مكثفة نحو مستوطنات في غلاف غزة، ودوت صفارات الإنذار في سديروت بغلاف غزة .

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موقع ‏الراهب:

 استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" من بعد ظهر يوم الجمعة، موقع ‏الراهب بقذائف المدفعية. ‏

ونشرت المقاومة الإسلامية بيانا قالت فيه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع ‏الراهب بقذائف المدفعية. ‏

 

مرابض الزاعورة:

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مرابض الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا .

 

 وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية حولا بالقصف المدفعي اليوم 17-5-2024، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها.‏


 

 

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