"هآرتس" عن السفير الأميركي بإسرائيل: واشنطن تحاول مساعدة مصر وإسرائيل لتسوية خلافاتهما

نقلت صحيفة "هآرتس" عن السفير الأميركي بإسرائيل جاك ليو، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تطلب من إسرائيل خطة لنقل السلطة بغزة إلى هيئة فلسطينية غير حماس"، لافتاً الى أن "واشنطن تحاول مساعدة مصر وإسرائيل لتسوية خلافاتهما بشأن المرحلة الانتقالية".

ومنذ أيام، أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو أن "العلاقات بين واشنطن وتل أبيب لم تشهد تحولات كبيرة، حتى بعد قرار الولايات المتحدة منع إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل"، مشيرا إلى أن "القنابل الثقيلة أبرز أسباب الخلاف بين الجانبين".

وذكر ليو، للقناة 12 الإسرائيلية، أنه "تم تجميد دفعة واحدة فقط من الذخائر (من الولايات المتحدة إلى إسرائيل)، لكن كل شيء آخر يستمر في التدفق بشكل اعتيادي".

وأضاف أن "الجانبين يحتاجان إلى مواصلة الحديث حول القضايا المتعلقة باستخدام القنابل الثقيلة، خاصة عندما يكون هناك احتمال لاستخدامها في مناطق حضرية مكتظة بالسكان".