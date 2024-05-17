زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من جبهة الشمال عند الحدود مع لبنان، الاستعداد "لكل الخيارات"، موضحًا أنّه "يجب ضرب مطلقي الصواريخ والمسيّرات باستمرار"، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، في حين ينفّذ "حزب الله" عملياته ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية ومستوطنات الشمال.
ولفت غالانت إلى أنّه "كما قلت للجنود قبل دخول غزة، أقول لكم انتظروا فسوف نعمل"، مضيفًا "نعلم أن للحروب أثمانا وعلينا الاستعداد وكل شيء قد يحدث".
وأشار إلى "أنني أدرك حجم الضرر هنا، لكن الجانب الآخر (لبنان) تعرّض لضرر أكبر".
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت من جبهة الشمال مع لبنان: مستعدون لكل الخيارات وأدرك حجم الضرر هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.