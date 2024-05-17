وزير العدل بحث مع السفير الإيطالي بسبل التعاون القضائي بين البلدين

التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري خوري​، السّفير الإيطالي الجديد لدى ​لبنان​ فابريتسيو مارتشللي، ترافقه السّكرتير الأوّل في السّفارة فاليريا بيانكوني، في زيارة تعارف لمناسبة تولّيه مهامه الدّبلوماسيّة في لبنان. وتناول البحث سبل تفعيل التّعاون القضائي بين لبنان و​إيطاليا​، وذلك في حضور مستشارَي الوزير القاضيَين إيلي الحلو وكارل عيراني.

وأشار السّفير مارتشلي بعد اللّقاء، إلى "أنّنا عقدنا اجتماعًا جيّدًا مع خوري، حيث تباحثنا في جملة مسائل تتعلّق بالتّعاون المستقبلي بين لبنان وإيطاليا في المجال القضائي، ونحن كسفارة على استعداد لدراسة وتنفيذ جملة مشاريع متّصلة بهذا المجال".

أمّا خوري فلفت إلى أنّ "الاجتماع كان جيّدًا، تمّ خلاله بحث سبل التّعاون القضائي بين البلدين، وحاجات لبنان في هذا المجال بشكل خاص. وقد أبدى الجانب الإيطالي استعداده للمساعدة، وتقديم كلّ ما بوسعه من أجل تأمين حسن سير العدالة في لبنان، وسنبقى على تواصل دائم بهذا الخصوص مع السّفارة الإيطاليّة في كل ما يحتاج إليه ​القضاء اللبناني​".