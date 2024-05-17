"حزب الله": استهدفنا مواقع جل العلام وبياض بليدا والبغدادي والتجهيزات التجسسية في ثكنة برانيت

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية".

إلى ذلك، أعلن أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية".

هذا، وأعلن الحزب أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع البغدادي بقذائف المدفعية".

وفي بيان آخر، أكّد أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، التجهيزات التجسسية في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".