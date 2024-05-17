«هآرتس» العبرية: مقاتلة إسرائيلية تقصف مستوطنة بالخطأ

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يحقق في حادثة سقوط صاروخ من طائرة مقاتلة على الأراضي المحتلة.

وذكرت صحيفة "هارتس" العبرية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قال إن صاروخا سقط من طائرة مقاتلة في بلدة جنوب إسرائيل بالقرب من حدود غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه سيبدأ التحقيق في هذا الأمر.

وأشار بيان الجيش إلى وصول فرق سلاح الجو إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث.

من جهته، طلب الاحتلال من الجمهور الابتعاد عن المنطقة، مشيرا إلى أن الحادث وقع خلال قصف طائرة أهدافًا بالقرب من رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 31 موطنًا، وجرح 56 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفًا و303 شهداء، والمصابين إلى 79 ألفًا و261 إصابة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة في غزة، فإن هذه الإحصائية هي ما وصلت للمستشفيات، علمًا أن عدد من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم حتى اللحظة.