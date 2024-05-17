بالصور.. رئيس مدينة المنيا يفتتح مسجدين جديدين

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين في قرى المركز ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد .

وأناب المحافظ، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا لافتتاح مسجد "آل عويضة، بقرية ماقوسة التابعة لبني محمد سلطان، ومسجد الرحمن، بعزبة مهني التابعة لقرية صفط الخمار.

جاء ذلك بحضور الشيخ حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف، وممثلي المديرية، ومحمد علي، وعلي ظريف رؤساء الوحدات المحلية.

وأعلن وكيل وزارة أوقاف المنيا، أن أعمال التطوير للمسجدين جاءت ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى المحافظة، مقدما التهنئة لجميع المواطنين بالقريتين على الافتتاح، ومشيرا إلى إدراج العديد من المساجد ضمن خطة التطوير والتي سيجرى افتتاحها قريباً.