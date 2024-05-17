توريد 65 ألف طن قمح لصوامع الإسكندرية (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن المهندس محمود القلش المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين بالإسكندرية، ارتفاع إجمالي كميات القمح المحلي الواردة إلى الصوامع لـ65 ألف و265 طن، وذلك منذ بداية موسم الحصاد بالمحافظة.

وأوضح أنه جرى تجهيز 4 أماكن لاستقبال القمح تضم صومعتين وبنكرين، بإجمالي سعة تخزينية 121 ألف و580 طن، إلى جانب توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المحددة.

وأضاف أن غرفة عمليات المديرية، تتابع عمليات التوريد من خلال أعمال لجان استلام الأقماح المحلية والتي تٌنقل من خلال الموردين والتجار والمزارعين إلى الصوامع والبناكر.

وأشار إلى أن مديرية التموين بالإسكندرية، شكلت 4 لجان لاستقبال الأقماح بالسعة التخزينية المشار إليها مكونة من 6 أعضاء يمثلون "مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مديرية الزراعة، الجهة المسوقة "أمين العهدة"، الجمعية القبانية، والبورصة السلعية".