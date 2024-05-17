جيش الاحتلال يكشف تفاصيل الحصول على 3 جثث أسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تفاصيل تخليص 3 جثث أسرى كانوا محتجزين في قطاع غزة بتعاون استخباري مع الشاباك.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إسرائيل تبذل جهود كبيرة لاستعادة باقي الأسرى من قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، موضحا أن "الجثث الثلاث التي عثرنا عليها جثث أسرى قتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر".

وتابع متحدث الاحتلال، أن الجثامين تعود لكل من يتسحاق غلينتر وشيني لوك وعميت بوسكيلا.

وزعمت القناة 12 العبرية، أن "الأسرى الذين قتلوا هربوا من منطقة الاحتفال في طقس سيء، وواجهوا عناصر مسلحة وقُتلوا في عملية خاصة قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك، وتم انتشال جثثهم الليلة من القطاع" موضحة أنه تم إرسال رسالة إلى عائلاتهم.