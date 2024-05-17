أبو عبيدة: مستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو واستهدفنا 100 آلية عسكرية خلال 10 أيّام في غزة

أوضح الناطق العسكري باسم كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أنّ "32 أسبوعًا منذ 7 تشرين الأول وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربًا غير متكافئة ودفاعًا أسطوريًا ضد همجية العدو".

ولفت، في كلمة مصوّرة، إلى أنّه في "أيام وليال وأسابيع طويلة مارس العدو وحكومته النازية أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا"، مضيفًا "جيش العدو يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية".

وذكر أنّ "الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة"، وقال: "كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو إنجاز سيجدنا أمامه".

وأشار أبو عبيدة، إلى أنّ "العدو في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على #رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أنها باتت أهدافا سهلة".

وشدد على انّ "العدو متوهم أنه إذا أحرق الأخضر واليابس منذ أكثر من 7 أشهر فإنه لن يجد فيها مقاومة تذكر"، مؤكدًا أنّ "العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد".

وأفاد أبو عبيدة بأنّ "مجاهدينا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة".

ولفت إلى أنّ "العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده"، لافتًا إلى أنّ "العدو يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير".

وأكّد أبو عبيدة أنّ "مجاهدينا يجابهون في محاور المواجهة العدو بزخم كبير بمختلف ما لديهم من الأسلحة"، وقال: "نواجه العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص".

وذكر أنّه "رغم حرب التجويع والتدمير والقتل فإن مقاومتنا ومن خلفها شعبنا تخرج أمام العدو من كل مكان"، لافتًا إلى أنّ "مجاهدينا يواجهون قوة مرتجفة متخبطة ويعيدونها مكسورة لا تجد سوى الخيبة".

وقال: "الأسلحة الأميركية المسخّرة لإبادة شعبنا تحدث دمارا هائلا وهو الإنجاز الوحيد لهذا العدو المأزوم"، مشيرًا إلى أنّ "بعد 224 يومًا نؤكد أن ما يحدث من مواجهة بطولية لمقاومينا وشعبنا تؤكد قدرتنا على الصمود والقتال".

وأعلن الناطق باسم "القسام" الاستعداد لـ"معركة استنزاف طويلة مع العدو"، مضيفًا "نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها"، وقال: "متلازمة الفشل لقيادة العدو وأكذوبة الضغط العسكري لتحرير الأسرى وصفة لتسريع ذهابهم للمجهول".

وأشار إلى "أننا نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم"، مضيفًا "نتوجه بالتحية لمجاهدي شعبنا الأبطال في الضفة المحتلة الذين لا يكلون في الدفاع عن أهلنا".

وقال أبو عبيدة "نجدد مباركتنا للضربات التي يطلقها أخوتنا في الجبهة الجنوبية للبنان"، و"نبارك عملية إخوان أنصار الصدق في اليمن العزيز"، موجهًا "التحية لأخوتنا في المقاومة الإسلامية في العراق".

وتابع "التحية لكل أحرار العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وكل العالم على تضامنهم"، و"هذا التضامن غير المسبوق الذي يفضح الاحتلال يعبر عما أحدثه طوفان الأقصى من زلزال في الوعي العالمي".

وشدد أبو عبيدة على أنّ "عاقبة صبركم يا أهلنا لن تكون إلا الفرج والنصر"، موضحًا أنّ "معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي"، وقال: "إمعان المحتل في إجرامه مقابل هتاف الملايين باسم الشعب الفلسطيني دليل على عظمته".