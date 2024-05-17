المدير العام للصحة جال على مخيمات في عرسال لعرض حجم المعاناة التي يعيشها السكان

جال المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار على مخيمات النازحين السوريين في عرسال، يرافقه الطبيب المعتمد في محافظة بعلبك الهرمل علي هزيمة ومحمود ياغي، بحضور النائب ملحم الحجيري وممثلين عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ووزارتي الصحة والبيئة والصليب الأحمر واليونيسيف ومركز عرسال للرعاية الصحية.
وتخلل الجولة كلمات لعدد من فاعليات عرسال، عرضت لحجم المعاناة التي يعيشها سكان المخيمات، وطالبت بمعالجة سريعة، آملة الوصول إلى نتائج مجدية في الأيام المقبلة.
وانتهت الجولة بلقاء في بلدية عرسال.
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