ابو عبيدة: طوفان الأقصى أحدث زلزالا ومستعدين لمعركة استنزاف طويلة مع العدو

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي، ومستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو.



واضاف ابو عبيدة في تصريحات له، أنه منذ السابع من أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد الهمجية الصهيونية.

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

- أيام وليال وأسابيع طويلة مارس العدو وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا

- 32 أسبوعًا وغزة تخوض حربًا غير متكافئة ودفاعًا أسطوريًا، والعدو لم يترك صورة من جرائم الحرب ضد الإنسانية إلا ارتكبها بكل دناءة

- جيش العدو يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية



- الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة

- كما توعدنا العدو في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو انجاز سيجدنا أمامه

- العدو في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظاناً أنها باتت أهدافا سهلة

- مجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة



- العدو يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد

- العدو يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير

- العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده

- نواجه العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وبتفجير المباني وفتحات الأنفاق وحقول الألغام والقنص



- رغم حرب التجويع والتدمير والقتل فإن مقاومتنا ومن خلفها شعبنا تخرج أمام العدو من كل مكان

- الأسلحة الأمريكية المسخرة لإبادة شعبنا تحدث دمارا هائلا وهو الإنجاز الوحيد لهذا العدو المأزوم

- مجاهدونا يواجهون قوة مرتجفة متخبطة ويعيدونها مكسورة لا تجد سوى الخيبة

- بعد 224 يوما نؤكد أن ما يحدث من مواجهة بطولية لمقاومينا وشعبنا تؤكد قدرتنا على الصمود والقتال

مستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو

- متلازمة الفشل لقيادة العدو وأكذوبة الضغط العسكري لتحرير الأسرى وصفة لتسريع ذهابهم للمجهول

- نحن غزة بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها

- نعلن باستمرار وبكل وضوح عن بعض حالات القتلى والموتى لأسرى العدو نتيجة غطرسة وتضليل حكومتهم

- نجدد مباركتنا للضربات التي يطلقها أخوتنا في الجبهة الجنوبية للبنان



- نبارك عملية إخوان أنصار الله في اليمن العزيز

- التحية لأخوتنا في المقاومة الإسلامية في العراق

- التحية لكل أحرار العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وكل العالم على تضامنهم

- هذا التضامن غير المسبوق الذي يفضح الاحتلال يعبر عما أحدثه طوفان الأقصى من زلزال في الوعي العالمي



- إن عاقبة صبركم يا أهلنا لن تكون إلا الفرج والنصر

- معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي

- إمعان المحتل في إجرامه مقابل هتاف الملايين باسم الشعب الفلسطيني دليل على عظمته.