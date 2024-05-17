الانتهاء من تنفيذ وعاء الإحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولي- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، عن الانتهاء من تركيب المستوى الأول من وعاء الإحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بمشروع المحطة النووية بالضبعة، من قبل المختصين والخبراء من شركة أتوم ستروي إكسبورت المقاول العام للمشروع، وبإشراف وتعاون من قبل المهندسين والمختصين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ويتكون المستوى الأول لوعاء الإحتواء الداخلي لمبنى المفاعل من 12 شريحة، يتراوح وزن كل منها ما بين 60 إلى 80 طنًا.

ووفق بيان الهيئة، فإنه تم الانتهاء من تركيبهم جميعًا، وتمت العملية على 4 مراحل فنية ليصل مستوى الإنشاءات حاليا إلى +7,15 متر لمبنى المفاعل للموحدة النووية الأولى.

يذكر أن شهر مارس الماضي شهد بدء أعمال تركيب وعاء الإحتواء الداخلي من خلال تركيب 3 شرائح من الوعاء وتم الانتهاء من أعمال التركيب يوم الاثنين الموافق 6/5/2024 وذلك بتركيب الشريحة الثانية عشر.

ويعد وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل أحد أهم العناصر الهندسية المميزة للوحدات النووية التي يتم إنشاؤها في موقع الضبعة والذي يعمل على ضمان تحقيق الأمان النووي المنشود؛ حيث ستتضح معالم الشكل النهائي لوعاء الاحتواء الداخلي عند اكتمال تركيبه والذي يتمثل في هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية والذي يضم بداخله المفاعل النووي ومعدات الدائرة الأولية للمحطة النووية، هذا ويلعب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل دورا محوريا في أمان التشغيل للمحطة النووية.