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"قطع وشه" .. ننشر التقرير الطبي في واقعة "طالب التجمع"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

كشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "طالب التجمع"، الذي أصيب جراء اعتداء زميله عليه أمام إحدى المدارس الخاصة حال خروجه من الإمتحان ـ عن إصابته بعدة جروح في الوجه.

وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "الخليج 365"على نسخة منه، أن المجني عليه يعاني من جرح قطعي بالوجه وجرح بالجفن السفلي ناحية اليمين؛ ما استدعى إجراء 3 تدخلات جراحية له (إصلاح جرح قطعي بالوجه والجفن السفلي وإصلاح أنسجة الرخوة).

وأوضح التقرير أن المجني عليه يحتاج إلى فترة علاجية وراحة لمدة 15 يومًا مالم تزيد أي مضاعفات.

واتهم "يوسف.م"ـ طالب ثانوي عام ـ في إحدى المدارس الخاصة بالتجمع الخامس؛ زميله "م .ح"، بالصف الثاني الثانوي، بالتعدى عليه ضربًا بآلة حادة ما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الوجه حال خروجه من الامتحان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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