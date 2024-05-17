سيناتور أميركي: سننال من إيران إذا أطلقت العنان لـ"حزب الله"

توجّه السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام إلى إيران، في حديث لقناة "العربية"، بالقول: "سننال منكم إذا اطلقتم العنان لحزب الله"، وذلك في تعليق على تطورات الحرب على غزة.

ولفت إلى أنّ "الطريقة الوحيدة لوقف إيران عند حدها هو تدفيعها ثمنا باهظا".

إلى ذلك، أشار إلى أنّه "يجب أن يكون هناك نموذج حكم جديد للفلسطينيين، في حين رأى أنّ "الاتفاق الدفاعي مع أميركا أفضل ضمان للسعودية بشأن كل طلباتها".

وسبق أن وجّه غراهام تهديدات لحزب الله على خلفية عملياته ضد إسرائيل مساندة لقطاع غزة، في حين تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على أراض في لبنان.