أفادت مصادر اللجنة "الخماسية" لقناة "الجديد"، بأنّ "مهلة آخر أيار قد لا تؤدي إلى انتخاب رئيس، وعلى اللبنانيين الاختيار بين الجلوس على طاولة المفاوضات أم لا، لأن بعد حزيران ستكون الدول قد انشغلت بملفاتها".
وقالت "الحرب في لبنان بدأت ولا نستبعد إمكانية لقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بمسؤولين ايرانيين".
إلى ذلك، أشارت معلومات القناة إلى أنّ "أحد الاقتراحات التي ستطرحها كتلة الاعتدال على القوى المختلفة أن تكون هي الجهة الداعية إلى جلسة تشاور على أن يجري البحث عن صيغة توافقية لرئاسة الجلسة".
ونقلت عن مصادر عين التينة قولها إنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو إلى جلسات بدورات متتالية، وليس إلى جلسة واحدة بدورات متتالية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجديد: لا نستبعد إمكانية لقاء لودريان بمسؤولين إيرانيين وبري سيدعو لجلسات انتخابية بدورات متتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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