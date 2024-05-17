تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2024 لغاية 31 أيّار

أصدر المدير العام للتربية بالانابة رئيس اللجان الفاحصة عماد الاشقر مذكرة ادارية حملت الرقم 35، قضت بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2024، لغاية 31 أيّار 2024.

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