إعلام إسرائيلي: حرائق واسعة في الجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان ولم يُسيطر عليها حتى الآن

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن حرائق واسعة في الجولان في أعقاب إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان ولم يسيطر عليها حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم 17-5-‌‏2024، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بـ50 صاروخ ‏كاتيوشا". ‏