إعلام إسرائيلي: حزب الله يكثّف إطلاق الصواريخ على إسرائيل ويستخدم صاروخ أرض- جو إيراني الصنع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "حزب الله بدأ يكثف عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل ويستخدم صاروخ أرض- جو إيراني الصنع". وفي حين تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان، ينفّذ "حزب الله" عمليات عسكرية تستهدف مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية، إضافة إلى مستوطنات الشمال.

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