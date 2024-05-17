الخطيب استنكر جريمة قتل أحد المواطنين في بلدة البياض: عمل مدان شرعًا وقانونًا ونضعه برسم القضاء

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في بيان، "جريمة قتل المرحوم عبد الرضا محمد فقيه"، موضحًة أنّه "عمل مدان شرعًا وقانونًا، ونضعه برسم القضاء اللبناني المطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات وفقًا لما ينتهي اليه التحقيق".

وفي وقت اسبق، أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن حصول "إشكال أمام مسجد بلدة البياض في قضاء صور، ما بين رجل دين معمم من بلدة دير عامص وشخص آخر، حيث أقدم رجل الدين على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الشخص الذي فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة".