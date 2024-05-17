"حزب الله": استهدفنا موقَعي زبدين والسماقة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:30 من مساء يوم الجمعة 17-5-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

إلى ذلك، أعلن الحزب أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:30 من مساء يوم الجمعة 17-5-2024، موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.".