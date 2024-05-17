إخلاء مدارس في قبرص بعد تهديدات بشن هجمات بقنابل

ابوظبي - سيف اليزيد - أرسل أشخاص مجهولون، اليوم الجمعة رسائل بريد إلكتروني، تهدد بشن هجمات بالقنابل على العديد من المدارس القبرصية، مما دفع إلى عملية إجلاء واسعة للتلاميذ في الجزيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، كريستوس اندريو، لإذاعة قبرص إن معظم المدارس الابتدائية والثانوية، تقريبا تلقت الرسائل، بالإضافة إلى بعض رياض الأطفال.

وأضاف «لقد نفذنا عملية إجلاء بشكل هادئ. حتى الآن، لم يتم العثور على أي عبوة ناسفة». وذكرت وسائل إعلام أن الكثير من الآباء، الذين أصابتهم حالة من الرعب، أخرجوا أطفالهم من المدارس.