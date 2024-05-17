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موسكو ترد على السماح لكييف بقصف روسيا بأسلحة غربية

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ابوظبي - سيف اليزيد - ردت موسكو، اليوم الجمعة، على تقارير أفادت بأن الدول الغربية سمحت لأوكرونيا بقصف روسيا بأسلحة زودتها بها تلك الدول.
وحذرت وزارة الخارجية الروسية، الغرب قائلة إنه يلعب بالنار من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ وأسلحة غربية في ضرب روسيا وإن موسكو لن تترك أي عمل من هذا القبيل يمر دون رد.
وحمّلت موسكو مسؤولية تصعيد الأزمة الأوكرانية للدول التي تزود كييف بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة ثقيلة لضرب أهداف في روسيا.
وأضاف البيان "مرة أخرى، نحذر بشكل قاطع واشنطن ولندن وبروكسل وعواصم غربية أخرى، من بينها كييف، من أنها تلعب بالنار. ولن تترك روسيا أي اعتداءات تحدث على أراضيها دون رد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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