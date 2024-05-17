قائد الجيش الأوكراني يعلّق على جبهات القتال في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حذر القائد الأعلى للجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، من "معارك ضارية" تلوح في الأفق على جبهة القتال الجديدة في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وهاجمت القوات الروسية يوم الجمعة الماضي شمال منطقة خاركيف حيث توغلت لمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات.

وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي إن الهجوم أدى إلى توسيع منطقة القتال بنحو 70 كيلومترا وإن روسيا شنت توغلها قبل الموعد المحدد بعد أن "لاحظت انتشار قواتنا".

وكتب قائد القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على تطبيق تلغرام "نتوقع معارك عنيفة"، مضيفا أن الجيش الروسي "يستعد لذلك".

وتتقدم القوات الروسية في الشرق مستغلة النقص العددي في القوات الأوكرانية والتأخر في وصول إمدادات الأسلحة من الغرب لأشهر.

وقال رئيس بلدية خاركيف إن ضربة صاروخية، اليوم الجمعة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.

الجبهة الشرقية

تشن روسيا هجماتها في منطقة دونيتسك الشرقية وفقا لبيانات جمعتها هيئة الأركان الأوكرانية التي قالت إن جبهة بوكروفسك هي التي تعرضت لمعظم الهجمات في الأيام القليلة الماضية.

وذكر سيرسكي أن القوات الأوكرانية تعد خطوطا دفاعية لصد هجوم روسي محتمل على منطقة سومي، والتي ستمثل جبهة أخرى على بعد أكثر من 100 كيلومتر إلى الشمال من خاركيف.

وتقول كييف إن روسيا لديها وحدات صغيرة من القوات بالقرب من منطقة سومي.

ويشكل توسيع الجبهة تحديا كبيرا لأوكرانيا.