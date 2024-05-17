مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار على تجمع انتخابي جنوب المكسيك

ياسر رشاد - القاهرة - قتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادثة إطلاق نار على تجمع انتخابي في بلدية كونكورديا بولاية تشياباس بجنوب المكسيك.

وذكرت صفحة مكتب المدعي العام لولاية تشياباس على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في بيان لها، أن المدعين العامين يحققون في الحادثة، التي "راح ضحيتها، ستة أشخاص؛ ثلاث نساء إحداهن قاصر، وثلاثة رجال، بالإضافة إلى إصابة شخصين بطلقات نارية إثر اشتباك وقع بين مدنيين مسلحين خلال الحملة الانتخابية التي شاركت فيها المرشحة لمنصب رئيس بلدية كونكورديا من حزب الشعب في تشياباس، لوسيرو لوبيز ماسا".

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن المرشحة لوبيز ماسا كانت من بين ضحايا إطلاق النار.

وكانت عائلة المرشحة قد تعرضت بالفعل لهجمات إجرامية منذ عدة أسابيع، حيث هوجمت مزرعة والدها من قبل قطاع طرق أحرقوا المعدات هناك وأطلقوا النار على العديد من العمال.

جامعات المكسيك تنتفض لوقف الحرب على غزة

أقام العشرات من الطلاب والنشطاء المؤيدين لفلسطين في مكسيكو سيتي يوم الخميس مخيم اعتصام أمام الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM)، أكبر جامعات البلاد، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على قطاع غزة وتضامنًا مع المظاهرات الطلابية في الولايات المتحدة.

ورفع الطلاب الأعلام الفلسطينية فوق مخيم الاحتجاج وهتفوا "تحيا فلسطين حرة!" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر!" وشعارات أخرى.

ورفع المتظاهرون عدة مطالب، بما في ذلك مطالبة الحكومة المكسيكية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.

وقالت لونا مارتينيز، وهي محامية متخرجة من جامعة المكسيك الوطنية المكسيكية، إن المظاهرات والاعتصامات في مختلف الجامعات الأمريكية “أعطتنا الكثير من الأمل”.

مظاهرات طلاب أمريكا

وقد أدى تدخل الشرطة العنيف واعتقال 2200 متظاهر إلى انتشار احتجاجات الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الأمريكية إلى ما لا يقل عن 30 جامعة، من طوكيو في الشرق إلى مكسيكو سيتي في الغرب، وإلى العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، وكذلك في كندا والعديد من الدول الأوروبية.

وتحاول الدول الغربية تحقيق توازن بين المتظاهرين الذين يدافعون عن حرية التعبير والمعارضين الذين يقولون إن الحركة نشرت خطاب الكراهية وأحيت معاداة السامية.

في سياق متصل، انتشرت شرطة أمريكا في عدة جامعات لتفريق مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وانتشر مقطع فيديو للشرطة المحلية وهي تطوق مظاهرة في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، بينما كان المتظاهرون يرددون عبارات وشعارات داعمة لفلسطين.

كما أبلغت جامعة كاليفورنيا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أن الدراسة يومي الخميس والجمعة ستكون عن بعد بسبب المظاهرة الحاشدة الداعمة لفلسطين، حيث انتشرت شرطة لوس أنجلس بأعداد كبيرة أمام جامعة كاليفورنيا بينما يرفض المعتصمون المغادرة.

وانتفض طلاب الجامعات الفرنسية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، احتشد المئات في جامعة سينانس بو في العاصمة باريس للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو احتشاد المئات في الشوارع والجامعات حاملين أعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية، مطالبين بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

ودخلت الشرطة الفرنسية، جامعة سيانس بو في باريس لتفريق المحتجين المؤيدين للفلسطينيين.

ويتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية في الجامعات حول العالم ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وتنديدًا بمواقف أمريكا تجاهها.