الإمارات تطلق «الإقامة الزرقاء» طويلة الأمد

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، «الإقامة الزرقاء»، وهى إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات سيتم منحها للأفراد ذوى الإسهامات والجهود الاستثنائية فى مجال حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائرى أو غيره من المجالات.

وتمثل فئة «الإقامة الزرقاء» أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوى الإسهامات والجهود الاستثنائية فى مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.

وستمنح «الإقامة الزرقاء» بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين فى العمل البيئى من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسئولين عن البيئة.

وستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم فى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة فى الدولة للشخصيات المرشحة لها.