بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف.. ننشر قائمة من 31 متحف مفتوح مجانًا للمصريين غدًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بفتح المتاحف الفنية والقومية التابعة لوزارة الثقافة، مجانًا للجمهور، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف، الموافق غدًا السبت 18 مايو.

ودعت وزيرة الثقافة، المواطنين، والمقيمين في مصر، لزيارة المتاحف خلال هذه الفترة، والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تُقام فيها، واكتشاف كنوزها الفنية والتاريخية.

ويرصد الخليج 365 المتاحف التي تفتح أبوابها مجانًا غدًا السبت والتي جاءت كالتالي:-

1- المتحف المصري بالتحرير.

2- المتحف القبطي.

3- المتحف اليوناني الروماني.

4- متحف شرم الشيخ.

5- متحف المركبات الملكية.

6- متحف جابر أندرسون.

7-متحف المجوهرات الملكية.

8- متحف ركن فاروق.

9- متحف الشرطة القومي.

10- متحف كهف روميل بمطروح.

11- متحف إيمحتب بسقارة.

12- متحف مطار القاهرة صالة 2.

13- متحف مطار القاهرة صالة 3.

14- متحف الغردقة.

15- متحف الإسكندرية القومي.

16- متحف الأقصر للفن المصري القديم.

17- متحف السويس القومي.

18- متحف مطروح.

19- متحف كفر الشيخ.

20- متحف تل بسطا بالشرقية.

21- متحف طنطا.

22- متحف كوم أوشيم بالفيوم.

23- متحف ملوي بالمنيا.

24- متحف سوهاج القومي.

25- متحف أسوان.

26- متحف النوبة.

27- متحف الفن الإسلامي.

28- متحف قصر المنيل.

29- متحف التحنيط.

30- متحف التمساح.

31- متحف الوادي الجديد.