24 توجيهًا من "تعليم الجيزة" بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعرب أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، عن تقديره للجهود المبذولة من جميع الإدارات خلال العام الدراسي والذي أسفر عن ظهور الجيزة بالشكل المشرف الذي يليق بعراقتها.

جاء ذلك، خلال اجتماع عبر تقنية الكونفرانس مع مدراء عموم الجيزة والموجهين المقيمين، بحضور أعضاء إدارة المتابعة بالمديرية وشئون الطلبة والتعليم العام والتعليم الخاص؛ لوضع التعليمات واللمسات الأخيرة لاستقبال امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية 2024.

وأعلنت جميع الإدارات، خلال اللقاء، عن انتهاء جميع الاستعدادات لاستقبال طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى محافظة الجيزة.

وأكد "سلومة"، بحسب بيان المديرية، على بعض التعليمات الهامة والتوجيهات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، ونصت على الآتي:

- الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات التعليمية.

- التبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

- حال وجود أمر طارئ يستدعي تدخل أو أخذ رأي المديرية، يتم الاتصال فورًا بغرفة عمليات المديرية.

- التنبيه بضرورة المتابعة الميدانية للجان ومواجهة أي مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية.

- التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.

- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسلمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة.

- التنبيه بالمحافظة على سلامة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من الامتحان وسرعة تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال تقدير الدرجات أولًا بأول، والتأكد من الانتهاء منها في الوقت المحدد ومتابعة نسبة المواد وإبلاغها فورًا إلى شؤون الطلبة.

- تعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميا لحماية الطلاب واتباع جميع الإجراءات الاحترازية.

- سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة السرعة والدقة.

- إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل المشاكل التي تطرق وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين بما لا يتجاوز المعدلات المسموح بها.

- تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.

- المراقب المقيم عضو من أعضاء غرفة العمليات بالإدارة المكلف بها.

- الالتزام بحضور واستلام صناديق أوراق الأسئلة يوميا من مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- الالتزام بضرورة حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة بمقر مركز توزيع الأسئلة بالإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

- الإشراف ومتابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان داخل الإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

- متابعة وجود المراقبين المقيمين بلجان الإدارة المكلف بها أثناء استلام مصاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة.

- التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.

- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسلمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير.

- اتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة ومراجعة خطوط السير مع المدير العام.

- ضرورة التنبيه بشدة على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة داخل اللجان وكذلك السماعات اللاسلكية والساعات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل الغش.

- لا تهاون مع المخالفين للتعليمات.

- عدم دخول أي طالب إلى اللجنة بعد الساعة التاسعة والربع.

وأكد وكيل الوزارة، أن الغش آفة لابد من التصدي لها، مضيفًا :"كما أن التاجر الغشاش لا يؤتمن كذلك الطالب الغشاش لا يؤتمن على وطنه"، وضرورة تفتيش الطلاب تفتيشًا جيدًا قبل دخولهم اللجان.

وأشار "سلومة"، إلى أن شعار محافظة الجيزة دائمًا وأبدًا هو الانضباط والالتزام والتميز ، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

يأتي ذلك، في ضوء توجيهات محافظ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

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