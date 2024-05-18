الأمم المتحدة: لم يبق مخزون إغاثي لتوزيعه في غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، "نفاد جميع مخزوناته الإغاثية في غزة"، مشيرًا إلى أنه "لم يبق شيء تقريبا لتوزيعه في القطاع".
وأوضح المكتب، في تصريح، أن "وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة"، مضيفا أنه "مع حظر دخول المساعدات لا يمكن للناس اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه "بدأ عملية محدودة كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله".
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