حكومة غزة : إغلاق الاحتلال المعابر أعاد شبح المجاعة من جديد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من أن شبح المجاعة عاد إلى القطاع من جديد مع استمرار إسرائيل في إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقال المكتب في بيان له، إن “شبح المجاعة عاد ليهدد من جديد محافظتي غزة والشمال مع استمرار الاحتلال في إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم”.

وأضاف أن “أزمة الأمن الغذائي تتفاقم في محافظات الوسط والجنوب، لا سيما مع نزوح عشرات الآلاف من مدينة رفح جراء الاجتياح الإسرائيلي للمدينة”.

وطالب المكتب الإعلامي بـ”انسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح في ضوء الكارثة الإنسانية التي تزداد مأساوية” بالقطاع.

وتابع: “في ظل الحديث عن الرصيف المائي نؤكد أن المعابر البرية هي الأكثر جدوى وفاعلية لإيصال المساعدات إلى القطاع”.

ودعا المكتب، المجتمع الدولي إلى “التداعي عاجلا وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعا بالقطاع”.