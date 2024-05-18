شهيد وإصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على منزل في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان :” إن شهيدا وثمانية مصابين وصلوا إلى مستشفيي ابن سينا و جنين الحكومي بعد أن قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين”.

ومن جانب آخر أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عوريف جنوبي نابلس الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة.