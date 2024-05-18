"النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق متواصل للطيران التجسسي الإسرائيلي

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، أنّ "التوتّر المشوب بالترقّب والحذر الشّديدَين، لا يزال يخيّم على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتّى منطقة العرقوب، حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة؛ مع استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة ضدّ المنطقة".

ولفت إلى أنّ "الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي واصل طلعاته الاستكشافيّة فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة على علو متوسّط حتّى فجر اليوم".