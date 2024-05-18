جرحى في قصف الاحتلال لمناطق عدة بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - اليوم 225 للعدوان..

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ225 على التوالي، عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، تركزت في مدينة رفح جنوبا، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى، وفقا لـ"وفا".

وأفاد مراسلنا، بإصابة 3 مواطنين على الأقل عقب قصف من طائرات حربية إسرائيلية، بالقرب من المستشفى الإماراتي غرب مدينة رفح.

وكان مواطنان، استشهدا فجرا، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا وسط المدينة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق ووسط المدينة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر إطلاق آليات جيش الاحتلال النيران بكثافة صوبهم، بالتزامن مع قصف مدفعي جنوب شرق رفح، نقلوا على إثرها الى مستشفى الكويت التخصصي غربا.

وقال مراسلنا، إن طائرات الاحتلال أطلقت النيران بكثافة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منطقة "ميراج" شمال رفح.

ونقل مراسلنا عن مصادر طبية، أن آليات جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما استهدف القصف الصاروخي منزل عائلة اصليح في منطقة معن بخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات نقلت على إثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها، تزامنا مع قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين، نقلوا على إثرها الى مستشفى المعمداني.