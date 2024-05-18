أجواء حارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، بداية من اليوم السبت حتى الخميس 23 مايو 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا على أغلب الأنحاء إضافة إلى إضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الأحد نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية.

واوضح البيان حالة الطقس بداية من الإثنين 20 مايو حتى الخميس 23 مايو أنه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

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