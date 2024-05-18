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"النشرة": جريح نتيجة استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية في الناقورة

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افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة أصيب على أثرها الراكب بجروح، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات صور".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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