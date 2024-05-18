الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وظهور غبار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الساحلية و الداخلية و رطوبة منخفضة كما يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء".

ولفتت الى ان "طقس الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل محدود على الساحل، مع استمرار لظهور غبار في الأجواء. والإثنين غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسط و رتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل وبقاء ظهور الغبار في الأجواء كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة و ارتفاع تسبة الرطوبة على الجبال المتوسطة مما يؤدي الى تكون الضباب في تلك المناطق".