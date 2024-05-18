أكاديمي إسرائيلي يوجه نصيحة لنتنياهو: تحدثوا مع المصريين قبل فوات الأوان

الشارقة - اميمة ياسر - شدد رئيس مركز الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب عوزي رافي، على ضرورة عودة العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى طبيعتها.

وتحدث رافي على إذاعة 103fm الإسرائيلية، عن وضع القتال في غز*ة والخلاف الحالي مع مصر، مطالبا بعدم الانزلاق نحو وضع تتأزم فيه الأمور أكثر من ذلك وأنه يجب التحدث مع المصريين قبل فوات الأوان.

ووفقا له: "فإن معبر رفح هو شيء مهم بالنسبة للمصريين، وتاريخيا كانت رفح مدينة واحدة تم تقسيمها إلى قسمين بعد اتفاق السلام، وفي نهاية المطاف مصر تحتاج إلى الشعور بالمسؤولية، ومن المعروف أنه في في العشرين سنة الماضية، كل ما دخل إلى أنفاق رفح استخدمته حماس".

وأضاف: "سمعت وزير الخارجية المصري يقول إنه سينظر إلى اتفاق السلام الإسرائيلي على أساس أداء إسرائيل في رفح، هناك بالتأكيد خطوتان يتحرك المصريون في اتجاههما، وهذه هي قصة الدعوى القضائية التي انضمت إليها مصر مع جنوب إفريقيا في لاهاي".

وأضاف أيضا: "هناك مشكلة وتعقيد في هذه المسألة، فإذا تم الكشف عن جميع الأنفاق المحيطة برفح، فإن مسؤولية مصر عن ذلك ستظهر وسينكشف الأمر أيضا، ولذلك أتوقع أن تدخل الولايات المتحدة حينها حتى لا يتأزم الوضع أكثر بين إسرائيل ومصر".

وفي نهاية المحادثة، اختتم عوزي رافي قائلا: "نحن بحاجة إلى معرفة كيفية التحدث مع المصريين، لتنمية العلاقة، ولا أعتقد أن ما فعله الوزير إسرائيل كاتس صحيح، فهو لديه انتقادات كبيرة من المصريين لكن تصريحاته الأخيرة ضدهم لا تساعد في تلطيف الأجواء بل يشعلها، وبالتالي نحن بحاجة للأمريكيين هنا لحل المشكلة بهدوء".