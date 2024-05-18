القائد الأعلى للناتو: الحرب في أوكرانيا أجبرت الحلف على إعادة تقييم أهدافه وخططه للردع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال قائد القيادة الأوروبية في القوات الأمريكية والقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو، الجنرال كريستوفر كافولي، إن الحرب في أوكرانيا أجبرت الحلف على إعادة تقييم أهدافه وهيكلته وخططه للردع والدفاع المشترك.

ودعا كافولي، خلال ندوة نظمها المجلس الأطلسي بواشنطن حول ” قمة الناتو” المُرتقبة في شهر يوليو المقبل حسبما أفادت قناة/الحرة/ الأمريكية، اليوم السبت، قادة الحلف لإقرار الخطط العسكرية التي تضمن جاهزية القوات للردع والدفاع المشترك، محذرا من التهديد الذي تشكله روسيا على المدى البعيد.

وقد شكك حلف الناتو ، في وقت سابق ، في قدرة روسيا على تحقيق تقدم استراتيجي في أوكرانيا.

وكان كافولي، قد قال في تصريح صحفي، عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في بروكسل أول أمس/الخميس/، إن روسيا لا تمتلك القوة الكافية على الأرض لتحقيق تقدم كبير في أوكرانيا.