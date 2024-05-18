الفيضانات وصلت إلى ذروتها في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الإدارة المحلية في ولاية سارلاند بغربي ألمانيا إن وضع الفيضانات في منطقة ترير-ساربورج في الولاية تراجع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وقال مركز العمليات الفنية في المنطقة في حوالي الساعة الثانية صباحا (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) إن "مستويات المياه في منطقة السار والمجاري المائية الأخرى وصلت إلى ذروتها أو بدأت في التراجع".

وأوضح أن عملية إجلاء سكان الأحياء المنخفضة في "شودين ان دير سار" اكتملت بنجاح في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. وقد تم نشر نحو ألف شخص خلال الليل، وفقا لبيان من إدارة المنطقة. كما وصلت تعزيزات إضافية ودعم من المناطق المجاورة. وألغى المستشار الألماني أولاف شولتس مشاركته في فعالية انتخابية كانت مقررة اليوم السبت في ولاية سارلاند.