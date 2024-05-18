افادت مصادر أميركية لـ"الحدث"، عن أن "إيران أبلغت المسؤولين الأميركيين بأن حزب الله "خط أحمر"، لافتة الى ان "واشنطن يهمها منع امتداد الصراع وعدم شن إسرائيل حربين في غزة ولبنان".
وأكدت أن "لا إسرائيل ولا حزب الله يريدان الدخول في حرب مفتوحة"، معتبرة أن "الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مازالت تحت السيطرة لكن التصعيد قد يفجر الوضع". وأكد أن "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تحاول استباق تفجر الأوضاع بين لبنان وإسرائيل بالتوصل لتفاهمات بينهما".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أميركية لـ"الحدث": "إدارة بايدن تحاول استباق تفجر الأوضاع بين لبنان وإسرائيل بالتوصل لتفاهمات بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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