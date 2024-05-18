سليمان حذّر من جعل لبنان دولة مارقة: رحم الله إعلان بعبدا الذي استبق الحال بموضوع النزوح

حذّر رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال سليمان​، من "المزايدة من أجل خدمة مصالح الخارج، فتصبح دولة ​لبنان​ دولة مارقة"، لافتًا إلى "أنّنا جعلنا من دولة لبنان دولة فاشلة، بسبب عجزنا عن التّوافق على تنظيم ​النزوح السوري​".

وترحّم في بيان، على "​إعلان بعبدا​ الّذي استبق الحال في البند 13 منه بتاريخ 11/6/2012، الّتي تنصّ على الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة، وعدم السّماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان، وباستعمال لبنان مقرًّا أو ممرًّا أو منطلقًا لتهريب السّلاح والمسلّحين، ويبقى الحقّ في التّضامن الإنساني والتّعبير السّياسي والإعلامي مكفولًا تحت سقف ​الدستور​ والقانون".