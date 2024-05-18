حذّر رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال سليمان، من "المزايدة من أجل خدمة مصالح الخارج، فتصبح دولة لبنان دولة مارقة"، لافتًا إلى "أنّنا جعلنا من دولة لبنان دولة فاشلة، بسبب عجزنا عن التّوافق على تنظيم النزوح السوري".
وترحّم في بيان، على "إعلان بعبدا الّذي استبق الحال في البند 13 منه بتاريخ 11/6/2012، الّتي تنصّ على الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة، وعدم السّماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان، وباستعمال لبنان مقرًّا أو ممرًّا أو منطلقًا لتهريب السّلاح والمسلّحين، ويبقى الحقّ في التّضامن الإنساني والتّعبير السّياسي والإعلامي مكفولًا تحت سقف الدستور والقانون".
كانت هذه تفاصيل خبر سليمان حذّر من جعل لبنان دولة مارقة: رحم الله إعلان بعبدا الذي استبق الحال بموضوع النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.