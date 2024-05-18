"النشرة": غارات إسرائيلية على عيتا الشعب وأطراف راميا وبيت ليف

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات إسرائيليّة على بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدتَي راميا وبيت ليف".

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