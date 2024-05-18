بدأ قاطنو مجمع الواحة في منطقة دده- الكورة من النازحين السوريين، بإخلاء المجمع، إنفاذًا لقرار الأمن العام اللبناني بالمغادرة في حال وجودهم بطريقة غير قانونيّة وعدم حيازتهم إقامات شرعيّة.
والمهلة المحدّدة الّتي أُعطيت لهم لإخلاء المجمع، تنتهي صباح الإثنين المقبل.
وكان قد نُشر مقال عبر "النشرة"، بعنوان "قرار بتفكيك مخيم ضخم بالقوة فماذا عن المسلحين في داخله؟"، يشير إلى أنّ "العين في ملف الوجود السّوري غير الشّرعي في لبنان، ستكون مطلع الأسبوع المقبل على قضاء الكورة الشّمالي، وتحديدًا على بلدة دده. ففي السّاعات الأولى من يوم الإثنين، من المتوقّع أن تشهد البلدة المذكورة مواجهةً من العيار الثّقيل بين الأجهزة الأمنيّة والتّنفيذيّة اللّبنانيّة، وعدد كبير من السّوريّين الّذين يعيشون في مخيم الواحة، تحت عنوان النزوح السّوري إلى لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر نازحون سوريون بدأوا بإخلاء مجمع الواحة في الكورة لعدم حيازتهم إقامات شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.